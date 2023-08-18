التحفظ على 1083 قطعة ألعاب نارية محظورة الاستخدام بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ علي 1083 قطعة ألعاب نارية ضبطت بحوزة أحد الأشخاص في منطقة القطامية بقصد الإتجار، تمهيداً لاعدامها.

وتعود تفاصيل القضية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من المحل عمله كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين وبيع الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل عمله المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (عدد 1083 قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.