بسبب الانتخابات.. الإسماعيلي راحة من التدريبات 48 ساعة

قرر الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، منح لاعبي الفريق راحة 48 ساعة من التدريبات بسبب انشغال النادى بأجواء انتخاب مجلس إدارة جديد يقود الدراويش لمدة 4 سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الكرة تدريباته على ملعبه الأحد المقبل ضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد.

وتولى إيهاب جلال المسئولية الفنية للدراويش خلفًا لحمزة الجمل، ويتكون الجهاز الجديد من أحمد حسام مدربًا مساعدًا، وحمد إبراعيم مدرب عام، ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى، وأحمد سامح مدرب أحمال، وهشام مصطفى طبيب الفريق.

وجاءت قائمة الإسماعيلى الأولى التي أرسلها النادي إلى اتحاد الكرة تضم 29 لاعبا.

حراسة المرمى : محمد فوزي ، كمال السيد

خط الدفاع : باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد عمار، محمد نصر ، محمد دسوقي ، عصام صبحي ، أحمد محسن ، حمدي النقاز ، كريم عرفات ، عبدالله محمد

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد مخلوف، محمد بيومي، صالح جمعة، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، محمد عبدالسميع، محمد وجدي، عبدالله السعيد، مروان حمدي، محمد بحيري.

خط الهجوم: باسم مرسي، حازم مرسي، ياو انور، فراس شواط، ابو بكر حمزة الجمل.