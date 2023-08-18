داليا البحيرى: أهدى هؤلاء جائزة مسرحية "سيدتى"

نشرت الفنانة داليا البحيرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لاحتفالها بجوائز العرض المسرحى "سيدتى" بعد حصده ٤ جوائز خلال دورة المهرجان القومى للمسرح.

وأهدت داليا البحيرى الجائزة للكثير من المستحقين خلال رحلتها الفنية بشكل عام، أو خلال العرض المسرحى "سيدتى".

وعلقت قائلة "أحب أهدي الجائزة دي لروح حبيبي بابا محمود البحيرى اللي كان دائما بيفرح جدا لنجاحي هو وأمي نوال الشرقاوى ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها".

وتابعت "وأحب اهديها لروح الشاعر الكبير الصديق شوقي حجاب اللي تعب ليلة ما كان جاي يشوف المسرحية وقصرت معاه بسبب انشغالي بالعرض، الجائزة دي ليك يا شوق، وكمان بهديها لكماكيمو بنتي وهي الدافع الحقيقي لأي حاجة حلوة بعملها في حياتي عشان تبقي فخورة بأمها…واخيرا وليس أخراً لأبو علي حسن سامى اللي دايما في ظهري وشايل همى".

يذكر أن العرض المسرحى سيدتى بطولة داليا البحيرى، فريد النقراشى، نضال الشافعى، والإخراج محسن مرزوق.

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