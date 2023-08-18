وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الأوضاع في السودان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن، آخر مستجدات الأوضاع في السودان، وأهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وخفض مستوى التوترات بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تطرقا، خلال الاتصال الهاتفي، إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.

وأثنى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الاتصال، على جهود المملكة لاستضافة ممثلي نحو 40 دولة مؤخرًا في مدينة جدة؛ لمناقشة الأزمة في أوكرانيا وإيجاد حلولٍ لها.