ارتفاع عدد مصابي حادث الأتوبيس السياحي بمطروح إلى 51 حالة

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، إن عدد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 48 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام قرية الماظة ارتفع إلى 51 مصابا، استقبلت مستشفى مطروح العام منهم 34 مصابا، فيما استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزى 17 مصابا.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أى عقبات.

وتابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين ميدانياً بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام يرافقه الدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى، والدكتور إسلام عوف نائب مدير المستشفى، والدكتورة حنان سمير عضو الطب العلاجي، والدكتورة إيمان محمد مسئول الحضانات بالمديرية، وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية.

كما تابع الدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور محمد النعناعى مدير المستشفى، والدكتور محمد على مدير إدارة الطوارئ، الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين ميدانيا بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى رأس الحكمة المركزى.

وأسفر الحادث عن وصول عدد 34 مصابا لقسم الطوارئ بمستشفى مطروح العام ووصول عدد 17 حالة لمستشفى رأس الحكمة المركزى حيث تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وأخرى تحتاج تدخل جراحى، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ولم يسفر الحادث عن حدوث أي حالات وفاة.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ بالمستشفيين تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفيين، كما تأكد "سالم" من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفيين وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارى حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.

وقدم "سالم" الشكر للفريق الطبي والإداري بمستشفى مطروح العام ومستشفى رأس الحكمة المركزى على التدخل السريع وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث وحثهم على التفانى فى العمل من اجل تقديم خدمة طبية أفضل لساكنى المحافظة وزائريها من مختلف الجنسيات.

وأكد "سالم" على انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يسهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائرى مطروح بجميع المراكز.