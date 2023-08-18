إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين بطريق الضبعة الإقليمي

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارتين عند مدخل نفق طريق الضبعة الإقليمي، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، 9 أشخاص يعانون من إصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارتين عند مدخل الطريق الإقليمي.

والمصابون هم:

جني أحمد جاب الله 12 سنة، الجيزة، كدمات متفرقة بالجسم.

وأشرف أحمد جاب الله 10 سنوات، الجيزة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وشيرين جابر كليب 32 سنة، الجيزة، كدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وشهد سيد بهيج 15 سنة، الجيزة، جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسمله ماهر محمود 15 سنة، الجيزة، كدمات متفرقة بالجسم.

وسعاد محمود حامد 45 سنة، الجيزة.

وأحمد جاب الله محمود 38 سنة، الجيزة، جرح بالأنف والفم وسحجات وكدمات متفرقة.

وأشرقت احمد جاب الله 7 سنوات، الجيزة، جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

وجاب الله بهيج جاب الله 65 سنة، الجيزة، كدمات متفرقة بالجسم وسحجات.

وجميعهم في حالة مستقرة.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.