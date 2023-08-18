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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حيلة عباس أبو الحسن للتخلص من مقاطعة الضيوف فى برنامجه

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن
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نشر الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن مقطع فيديو على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، يوضح من خلاله الحيله التى اتبعها للتخلص من مقاطعة الضيوف والكلام كثيراً على حد وصفه.

https://www.instagram.com/reel/CwDkhT1NLOD/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وتابع "اتفقت مع فريق العمل اللى فى البرنامج معايا، لما تلاقونى بدأت أقاطع الضيف حد يرفع الكارت البرتقالى، ولو زودتها أوى بقى يبقى بعدها الكارت الأحمر".

وأضاف "لقيت إن أنا لما ببدأ أسترسل ولا بشوف أحمر ولا أخضر، وبكمل ولا بيهمنى، لدرجة بقيت شايف ناس ورا الكاميرا بتتنطط وبتزحف وانا مكمل".

وإختتم "مكنش عندى حل غير إن الضيف هو إللى يطلع الكارت الأحمر لو قاطعت واتكلمت كتير، وفعلاً من بعدها الموضوع اتحسن جداً بجد".

ويذكر أن الفنان عباس أبو الحسن يقدم حلقات يستضيف فيها نجوم فى شتى المجالات، فى لقاءات حواريه ويذاع البرنامج على السوشيال ميديا فقط.

عباس ابو الحسن سوشيال ميديا كارت أحمر فريق العمل