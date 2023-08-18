التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في الشرقية

قررت نيابة كفر صقر اليوم الجمعة ، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء القيام بأعمال تعليق الفراشة بإحدى قرى المركز .

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " زياد م أ" 15 سنة مقيم نطاق مركز السنبلاوين جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث الإصابة إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء القيام بتركيب الفراشة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.