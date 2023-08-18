ضبط سيدتين كونتا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بالأميرية

القى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدتان كونتا تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين بالأميرية.

وتعود الواقعة، أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة وتمكنت من ضبط (سيدتان "لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



