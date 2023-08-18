انطلاق أولى ليالي "صيف الإنتاج الثقافي" بساحة الهناجر.. صور

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وشهدت الليلة الأولى لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي، استقبال جماهيرى حافل لاستعراضات فرقتى "رضا للفنون الشعبية"، و"القومية للفنون الشعبية" وهما من أعرق الفرقة الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى.

وأضفى تواجد الفرقتين على المسرح فى برنامج متكامل لأشهر استعراضاتهما فى شكل تبادلى، المزيد من البهجة والاستمتاع لدى الجمهور، بما قدموه من روائع الفن الشعبى الذى يعد أحد الأفرع الرئيسية للهوية المصرية، وردد معهم الجمهور كلمات عدد من أغانى الاستعراضات.

وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من روائع استعراضات رائد الفن الشعبى الفنان محمود رضا، على أنغام الموسيقار على إسماعيل، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة، منها: "حلاوة شمسنا، والأقصر بلدنا، وغريب الدار، والكرنبة، والنوبة".

في حين قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بإشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، باقة متنوعة من أجمل وأروع استعراضاتها التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، منها: "الموشح، والمانبوطى، والحجالة، وأم الخلول، ودبكة المجوز".

ومن المقرر أن تحيى فرقة "رضا" الحفلات الثلاثة المقبلة، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم وغد وبعد غد الموافق ١٨و١٩و٢٠ أغسطس الجارى، وسعر التذكرة موحد ٣٠ جنيه.