بالصور| الوادي الجديد تختتم فعاليات البرنامج التدريبي المجاني للتحول الرقمي بالداخلة

اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، الخميس، البرنامج التدريبي المجاني التحول الرقمي (level1) وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

قال النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، إنه جرى ختام البرنامج بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد والإدارة التعليمية بالداخلة ومركز التطوير التكنولوجي بمدينة موط وأمانة التعليم بأمانة الحزب بالمركز والذي استمر لمدة 5 أيام بقاعة التدريب بمركز التطوير التكنولوجي.

وأضاف عبد الغني، أنه تولى التدريب بالبرنامج مدربون معتمدون لدي شركة مايكروسوفت ووزارة الاتصالات استهدف التدريب طلاب الجامعات والخريجين بهدف اكتساب مهارة الحاسب الآلي لدي المتدربين كمستوي أول في برامج: الويندز- الورد- الباوربوينت – الاكسل.

البرنامج التدريبي في التحول الرقمي بالداخلة (1)

البرنامج التدريبي في التحول الرقمي بالداخلة (2)

البرنامج التدريبي في التحول الرقمي بالداخلة (3)

البرنامج التدريبي في التحول الرقمي بالداخلة (4)

البرنامج التدريبي في التحول الرقمي بالداخلة (5)

البرنامج التدريبي في التحول الرقمي بالداخلة (6)