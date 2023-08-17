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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائري

رئيس دولة الإمارات،
رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة خطية من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية في كلا الدولتين قبل قليل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الخميس، أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، تسلم الرسالة لدى استقباله في قصر الوطن، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الإمارات، عمر فريتح.

وبحث الشيخ منصور بن زايد والسفير الجزائري علاقات التعاون المشترك القائمة بين الإمارات والجزائر، وسبل تعزيزها وتطويرها، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

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