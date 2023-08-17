وكيل تعليم البحيرة: الانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الإنتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال الامتحانات والمقرر انطلاقها بعد غد السبت الموافق 19 أغسطس 2023 والتى تستمر حتى الثلاثاء 29 من أغسطس الجاري وفقا للجدول المعلن والمعتمد من الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني يبلغ ٥٤٦٥ طالبا وطالبة بواقع ١٣٨٨ بالشعبة الأدبية و٣٧٦٥ بالشعبة العلمية علوم و٣١٢ بشعبة علمى رياضة يؤدون الإمتحانات خلال تلك الفترة بعدد ١٩ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأكد وكيل الوزارة، إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الإمتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

بالاضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.



وشدد وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير الامتحانات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

