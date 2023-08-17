ممثل البرازيل يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه دولة فلسطين ودعم حقوق شعبها

أكد رئيس مكتب تمثيل جمهورية البرازيل الاتحادية بفلسطين اليساندرو كاندياس موقف بلاده الثابت تجاه دولة فلسطين، واستعدادها لدعم توجهاتها على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حيث تسلم الوزير المالكي دعوة رسمية لزيارة البرازيل.

وقال كاندياس إن هذه الدعوة تأتي استكمالا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادتها لوضعها الطبيعي خاصة بعد استلام الرئيس لولا دا سليفا مقاليد الحكم.

وأكد موقف بلاده الثابت تجاه دولة فلسطين، مبديا استعداد البرازيل لدعم توجهات دولة فلسطين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

كما أكد كاندياس أن بلاده ستدعم مسعى دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

بدوره، أشاد المالكي بمكانة البرازيل القيادية في أميركا اللاتينية، وقدرتها على التأثير في دول الجوار بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وعبر عن أمله في استمرار البرازيل بجهودها الداعمة لفلسطين في مجال التعليم والتبادل التجاري والحوار السياسي.