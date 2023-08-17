الأهلي يعين مؤمن زكريا مساعدا لرئيس قطاع الناشئين

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الخميس، تعيين مؤمن زكريا، لاعب الفريق السابق، في منصب إداري بقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي إن مؤمن زكريا، سيكون مساعدا لرئيس قطاع الناشئين، وليد سليمان وأن القرار تم اتخاذه بعد جلسة جمعت محمود الخطيب، رئيس النادي مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين الجديد بالقلعة الحمراء، وأحمد يحيى، وكيل اللاعبين اليوم، بمقر النادي في الجزيرة.

يعد مؤمن زكريا من ناشئي الأهلي، وتنقل بين أندية الإنتاج الحربي وإنبي والزمالك قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير 2015 بضمه من نادي إنبي بعد إعارة لموسم ونصف بقميص الزمالك.

قضى مؤمن زكريا 4 سنوات مع الفريق الأول قبل انتقاله إلى أحد السعودي في يناير 2019 إلا أن رحلة مؤمن زكريا مع الفريق السعودي، انتهت سريعا بعد أسابيع قليلة، لتعرضه لمرض نادر، لم يتعافى منه حتى الآن.

يذكر أن مؤمن زكريا كان ضمن الجهاز الفني لنادي سموحة في الموسم الماضي بقرار من المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة.