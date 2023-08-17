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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نفذ 4 جرائم.. حبس لص الشقق السكنية في الشروق

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الخميس، بحبس شخص بتهمة سرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة الشروق ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل القضية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لارتكابه واقعة سرقة من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوبى "كسر الباب، المفتاح المصطنع" وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

 وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

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