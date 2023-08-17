فيوتشر يبدأ استعداداته للموسم الجديد

انطلق تدريب فريق فيوتشر استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعدما حصل لاعبي الفريق على راحة سلبية طويلة في الفترة الماضية .

ويقود تدريبات الفريق المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذى تولي المهمة خلفا للمدرب علي ماهر الذى رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

وكان فيوتشر قد وجه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولي كابتن علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.

ورحل عن فيوتشر في الأيام الماضية كل من، محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين وذلك في صفقة مالية كبيرة دفعها نادي بيراميدز لفريق فيوتشر.