تعليم الغربية تصدر قرارًا بعدم تغيير الزي المدرسي بجميع مدارس المحافظة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالغربية أمرًا إداريا تزامنا مع الاستعدادات التي تتخذها المديرية لبدء العام الدراسى 2023 / 2024 لرفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، بالتنبيه على جميع المدارس بالإدارات التعليمية العشر بالالتزام بعدم إصدار أى تعليمات بشأن تغيير الزي المدرسى هذا العام بجميع المدارس وبكافة المراحل والنوعيات.

وشدد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على عدم إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسى جديد طالما الزي الحالي لائق وبحالة جيدة وعدم توجيه أولياء الأمور لشراء الزي المدرسى من أماكن معينة.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لهذه التعليمات.