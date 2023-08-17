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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.. متحف رشيد يُطلق مسابقة "عندما يتوقف الزمن"

مسابقة عندما يتوقف
مسابقة "عندما يتوقف الزمن"
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أطلق متحف رشيد الوطنى التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار عن  مساقة "عندما يتوقف الزمن" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.

وتتضمن شروط المشاركة في المسابقة:

-إتاحة الفرصة للجمهور خاصة من أهالي مدينة رشيد لإرسال ما لديهم من صور فوتوغرافية قديمة أو حديثة  سواء للمتحف أو للمواقع الأثرية بمدينة رشيد أو لشخصيات عامة من مدينة رشيد. 

-إختيار  ٥ صور لتكون هي الصور الفائزة بالمسابقة من خلال التصويت المباشر على صفحة المتحف. 

-آخر موعد لإستلام الصور  من خلال رسالة على الصفحة الرسمية للمتحف يوم السبت الموافق ١٩  أغسطس ٢٠٢٣ م الساعة ١٠ م على ان تشمل الرسالة بيانات المتسابق ورقم الواتساب.

وسوف يتم تكريم أصحاب أفضل خمس صور بمقر متحف رشيد الوطنى.

 

اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافى مسابقة عندما يتوقف الزمن متحف رشيد الوطنى وزارة السياحة والآثار قطاع المتاحف