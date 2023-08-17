بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.. متحف رشيد يُطلق مسابقة "عندما يتوقف الزمن"

أطلق متحف رشيد الوطنى التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار عن مساقة "عندما يتوقف الزمن" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.

وتتضمن شروط المشاركة في المسابقة:

-إتاحة الفرصة للجمهور خاصة من أهالي مدينة رشيد لإرسال ما لديهم من صور فوتوغرافية قديمة أو حديثة سواء للمتحف أو للمواقع الأثرية بمدينة رشيد أو لشخصيات عامة من مدينة رشيد.

-إختيار ٥ صور لتكون هي الصور الفائزة بالمسابقة من خلال التصويت المباشر على صفحة المتحف.

-آخر موعد لإستلام الصور من خلال رسالة على الصفحة الرسمية للمتحف يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ م الساعة ١٠ م على ان تشمل الرسالة بيانات المتسابق ورقم الواتساب.

وسوف يتم تكريم أصحاب أفضل خمس صور بمقر متحف رشيد الوطنى.