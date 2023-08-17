هندسة حلوان: فتح التسجيل لبرنامج ماجستير العلوم في الشبكات الكهربية الذكية

أعلنت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في برنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وأفاد الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان ، بأن البرنامج يعد أول برنامج متكامل بالجامعات الحكومية المصرية يمنح درجة ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية، بنظام الساعات المعتمدة، و يربط البرنامج بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة ( هندسة القوى الكهربية وهندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات ) بما يؤهل خريجي البرنامج بالعمل فى مجال الشبكات الكهربية الذكية داخل وخارج مصر.

ويقبل البرنامج حاملي درجة البكالوريوس فى اى من التخصصات الهندسية التالية هندسة القوى الكهربية هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسبات أو ما يعادلها.

ويتم التدريس بنظام التعليم الهجين وتتم الدراسة في البرنامج بإجمالي ٤٨ ساعة معتمدة للبرنامج ١٢ ساعة معتمدة مقررات المرحلة التمهيدية + ١٨ ساعة معتمدة مقررات اختيارية بمرحلة الماجستير بالإضافة إلى رسالة ماجستير تعادل ١٨ ساعة معتمدة.

واللائحة الأكاديمية والمحتوى العلمى والعملى للبرنامج تم إعدادهم من خلال التعاون بين ٤ جامعات أوربية و٤ جامعات مصرية في اطار مشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي.

هذا ويتم عمل منح جزئية لتخفيض الرسوم الدراسية للبرنامج للمتقدمين بالعام الأكاديمي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

حيث سيتم تخفيض ٣٥٪ من الرسوم الدراسية لخريجي جامعة حلوان، وتخفيض ٢٥٪ من الرسوم الدراسية لخريجى الجامعات الأخرى.

لمزيد من التفاصيل:

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التقدم للتسجيل بالبرنامج حتى

2023-08-31