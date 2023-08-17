أمين حلف الناتو: على الأوكرانيين تحديد شروط السلام

وسط استمرار نزاع موسكو وكييف منذ 24 فبراير 2022، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أنه على الأوكرانيين تحديد شروط السلام ودور "الناتو" هو دعمهم،حسبما ذكرت قناة "العربية الاخبارية".

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر بالنرويج، اليوم الخميس، إن الحلف سيدعم أوكرانيا حتى تنتصر في الحرب، وفق رويترز.فيما اعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهين بالناتو.

إلى ذلك أردف أن الحلف لم يلحظ أي تغييرات في القوات النووية الروسية، وأنه لا يرى سبباً لإعادة النظر في تغيير قواته المماثلة.

وقال: "لم نلحظ أي تغييرات في قوات (روسيا) النووية تدفعنا إلى تغيير قواتنا وطريقة ترتيبها. وحتى الآن لم نرصد ما يتطلب ذلك من جانبنا".