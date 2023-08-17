الخارجية الأمريكية تسمي سفيرة جديدة للنيجر تصل إلى نيامي خلال أيام

الخميس 17/أغسطس/2023 - 12:32 م

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن السفيرة الجديدة لدى النيجر، كاثلين فيتزجيبون، ستصل إلى نيامي خلال أيام، في إشارة إلى استمرار تعامل واشنطن مع الوضع.

وقال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن تصل فيتزجيبون إلى النيجر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما أكد مجلس الشيوخ أن السفيرة الجديدة، موظفة محترفة فى السلك الدبلوماسى.

وتابع نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين: "إنها ذاهبة إلى هناك (النيجر) لقيادة المهمة خلال فترة حرجة ودعم الجالية الأمريكية والتنسيق بشأن جهود الحكومة الأمريكية".

وأضاف: "وصولها لا يعكس تغييرا في موقفنا ونواصل الدعوة إلى حل دبلوماسي يحترم النظام الدستوري في النيجر".

من جانب آخر، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من احتمالات تفشي الجوع في النيجر ودعا إلى استجابة إنسانية لحشد 584 مليون دولار لتلبية تلك الاحتياجات، مشيرًا إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص كانوا يعانون بالفعل من قبل من انعدام الأمن الغذائي الحاد في موسم العجاف الحالي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفق تحليلات أولية من برنامج الأغذية العالمى، يُتوقع أن تتسبب الأزمة الراهنة في تدهور وضع نحو 7.3 مليون شخص يعانون من انعدام متوسط للأمن الغذائي.

وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية الحاجة لتطبيق إعفاءات إنسانية من العقوبات وإغلاق الحدود لتجنب التدهور السريع للأمن الغذائي والوضع التغذوي في النيجر.