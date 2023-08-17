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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصر الأولى أفريقيا فى تدفقات الاستثمار خلال 2022

حسام هيبة رئيس هيئة
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار
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عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وذكر التقرير أن مصر الأولى أفريقيا فى تدفقات الاستثمار خلال 2022، وارتفاع تدفقات الاستثمار بمعدل نمو يفوق الضعف بنسبة 122%.

وأكد التقرير أن مصر استحوذت على 25% من إجمالى التدفقات الاستثمارية لأفريقيا، وحجم الاستمارات شكلت 75.8% من التدفقات فى دول شمال أفريقيا، وشهدت مصر زيادة فى مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وجذبت مصر 2 من أكبر المشروعات الجديدة فى مجال الطاقة المتجددة.

وتابع التقرير أن عدد المشروعات التى تم الإعلان عنها تضاعف، وشهدت أفريقيا قفزة بنسبة 39% فى تلك المشروعات، ويتوقع صندوق النقد تصاعد صافى التدفقات الأجنبية فى مصر، وتمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات.

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