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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لخدمة أهالي عزبة الشهيد بالمنتزه

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
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نظمت جامعة الإسكندرية ممثلة في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلية، والتمريض، ومعهد البحوث الطبية، قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي منطقة عزبة الشهيد بمنطقة المراغى بدائرة المنتزة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى الإسكندرية، وقد شارك فى تنظيم القافلة أسرة طبيب من أجلك بكلية الطب جامعة الإسكندرية.
 جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرحت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، بأن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغت 342 حالة في مختلف التخصصات الطبية، منها ٨١ حالة جلدية، 70 حالة باطنة، و67 حالة أطفال، 30 حالة نسا، 45 عظام، و49 حالة أسنان، كما تم إجراء العديد من الأشعات، وتحويل 41 حالة  إلى مستشفيات جامعة الأسكندرية.

الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية المجلس القومي للمرأة جامعة الإسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية