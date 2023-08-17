رودريجو يتحدث عن كواليس انتقاله لريال مدريد وعرض برشلونة

تحدث النجم البرازيلي رودريجو جويس نجم ريال مدريد، عن كواليس انتقاله لصفوف الفريق الملكي، رغم اتفاقه مع الغريم التقليدي برشلونة على الانتقال لصفوفه.

وانضم رودريجو لصفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2019، مقابل 45 مليون يورو، قادما من نادى سانتوس البرازيلي.

وحاورت شبكة "جلوبو" البرازيلية، رودريجو، والذى قال خلال حواره: “كان الأمر تقريبًا محسومًا مع برشلونة، وكانت المسألة تتعلق فقط بالتوقيع، ثم سألت والدي: ماذا عن ريال مدريد؟".

وأكمل حديثه قائلاً: "غضب والدي مني، وقال: هل تستهزئ بي؟ لدينا عرض من برشلونة على الطاولة، وسوف تلعب مع ميسي وتريد أن تنتظر ريال مدريد هل تمزح؟".

وأضاف: "ثم انتظر، لأن برشلونة كان لديهم أيضًا مشكلة مع سانتوس ولم يتمكنوا من إتمام التعاقد". مشيرًا إلى أنه في إحدى المباريات مع سانتوس تألق بتسجيل 3 أهداف وصنع هدفا آخر، وقاد الفريق للانتصار بخمسة أهداف لهدفين، ليتحرك ريال مدريد من أجل ضمه.

وتابع: "في اليوم التالي، كنت خارج المنزل، ألعب ألعاب الفيديو، وكانت والدتي معي ورحل والدي في الصباح دون قول شيء".

وأنهى حديثه قائلاً: "في نهاية اليوم، عاد ثم ذهب مباشرة إلى غرفتي وكان هناك قميص لريال مدريد وآخر لبرشلونة، وأخذ القميصين ثم رماهما فوقي وقال لي: الآن، اختر. لم أفكر في الأمر، كان خياري ريال مدريد".