السوبر الأوروبي.. مانشستر سيتي يعدل النتيجة أمام إشبيلية

أحرز كول بالمر، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، هدف التعادل لفريقه أمام إشبيلية، خلال المباراة التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب كارايسكاكيس باليونان، في نهائي السوبر الأوروبي 2023.

وعدل السيتي نتيجة اللقاء حتى الآن، عن طريق بالمر الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 63 برأسية من صناعة زميله رودري، لتصبح النتيجة 1-1.

وكان إشبيلية تقدم على مان سيتي، بفضل كرة رأسية رائعة من الدولي المغربي يوسف النصيري، الذي ارتقى بشكل مميز، بعدما أحسن التعامل مع عرضية ماركوس أكونيا، ليسكن الكرة في شباك الحارس البرازيلي برأسه في الدقيقة 25.

ويشارك إشبيلية في السوبر الأوروبي، بعدما حصد لقب بطولة الدوري الأوروبي عقب الفوز على روما الإيطالي.

كما يتواجد مانشستر سيتي في نهائي السوبر الأوروبي 2023، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي.