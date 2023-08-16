السوبر الأوروبي.. إشبيلية يتقدم على مانشستر سيتي بالشوط الأول

أنهى فريق إشبيلية الإسباني، الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، متقدمًا بهدف للا شئ، خلال المواجهة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب كارايسكاكيس باليونان، في نهائي السوبر الأوروبي 2023.

وتقدم إشبيلية على مانشستر سيتي، بفضل كرة رأسية رائعة من الدولي المغربي يوسف النصيري، الذي ارتقى بشكل مميز، بعدما أحسن التعامل مع عرضية ماركوس أكونيا، ليسكن الكرة في شباك الحارس البرازيلي برأسه في الدقيقة 25.

وحاول لاعبو السيتي، إدراك التعادل بعد هدف النصيري، لكن مواطنه ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأندلسي ومنتخب المغرب، أفسد محاولات السماوي بنجاح.

ويشارك إشبيلية في السوبر الأوروبي، بعدما حصد لقب بطولة الدوري الأوروبي عقب الفوز على روما الإيطالي.

كما يتواجد مانشستر سيتي في نهائي السوبر الأوروبي 2023، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي.