مدرب سلة الزمالك: مباراة السوبر أمام الأهلي بداية قوية

تحدث أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك، عن استعدادات الفريق الأبيض للموسم الجديد المقرر له في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مرعي في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، الزمالك سيبدأ الاستعداد للموسم الجديد السبت المقبل، والاستعداد سيكون تدريجي للوصول لمستوي بدني وفني مميز للاعبين.

وأضاف مرعي، سنبدأ الموسم ببداية قوية أمام الأهلي في مباراة كأس السوبر لكرة السلة، والذى سيقام لأول مرة في دولة البحرين، كما يحدث في مباريات السوبر المصري لكرة القدم والذي يقام في الإمارات.

وتابع مرعي، مباراة الأهلي قوية وصعبة في بداية الموسم وسنلعب على حصد اللقب لإسعاد جماهير الزمالك.

وكان الزمالك قد واجه موسم صعب في كرة السلة بالعام السابق حيث لم ينجح في التتويج باى بطولة سواء محلية أو أفريقية.