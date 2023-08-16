السعودية والصين توقعان 12 اتفاقية تعاون باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال

شهد وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات والبنوك الصينية، في مجالات تطوير البُنى التحتية والتمويل، من بينها 5 اتفاقيات في مجال الإسكان، وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 5 مليار ريال سعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء على هامش ملتقى الأعمال السعودي الصيني، الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء، في العاصمة الصينية بكين، والذي استعرض فرص الاستثمارات السعودية - الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.