جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة خدمة العملاء في شركة مياه الشرب بدمياط

تابع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مياه دمياط، أعمال الإحلال والتجديد بمركز خدمة عملاء مدينة كفر سعد.

وأشار “شاهين” الى أهمية دور قطاع المعامل فى متابعة جودة المياه فى كل مراحل الامداد من المصدر حتى الوصول الى المستهلك لضمان خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف عالى الجودة طبقا للمعايير والمواصفات التى تقرها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

كما أعلن عن إستحداث معمل بيولوجى بالمعمل المركزى بديوان عام الشركة حيث تم تجهيزه من حيث الانشاءات والتجهيزات الكهربية اللازمة وتركيب البنشات بالمواصفات الملائمة للعمل من حيث الارتفاع والخامات وتجهيزه بأحدث الاجهزة للتحاليل البيولوجية للمياه جهاز ميكروسكوب بحثى مطور (advanced microscope )، جهاز الميكروسكوب المعكوس (inverted microscope) وذلك للحصول على فحص دقيق للطفيليات وتصنيف الطحالب بدقة عالية، جهاز طرد مركزى للاحجام الكبيرة وذلك للحصول على الطرق المثالية لتركيز العينات، الحضانات اللازمة لتعيين البروتوزوا من خلال التحضين هذا الى جانب اجهزة الترشيح والمضخات المثالية للعمل.

وأشار الى أهمية دور قطاع المعامل فى متابعة جودة المياه فى كل مراحل الامداد من المصدر حتى الوصول الى المستهلك لضمان خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف عالى الجودة طبقا للمعايير والمواصفات التى تقرها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وأعلن اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن إستحداث معمل بيولوجى بالمعمل المركزى بديوان عام الشركة، حيث تم تجهيزه من حيث الانشاءات والتجهيزات الكهربية اللازمة وتركيب البنشات بالمواصفات الملائمة للعمل من حيث الارتفاع والخامات وتجهيزه بأحدث الاجهزة للتحاليل البيولوجية.

