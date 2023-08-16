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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الإسكندرية المنهار.. صور

جانب من المعاينة
جانب من المعاينة
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أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم الأربعاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "ابن عُدي بمنطقة الحضرة القبلية" التابعة لقسم باب شرق، الذي انهار أمس الثلاثاء ، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كلفت المستشارة منى صلاح عفيفي - القائم بعمل مدير النيابة - فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من المستشار شادي السعيد - رئيس النيابة، والمستشار محمد هنيدي – وكيل أول النيابة، والمستشار على السجاعي – وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلاً من مدير عام الإدارة الهندسية بحي وسط، وأحد مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام الحي.

وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وآخر علوي، وأنه ظهر يوم أمس حدث انهيار كامل لسقف إحدى الغرف الداخلية بالدور الأرضي والذي أدى بدوره لانهيار العقار؛ مما أسفر عن وفاة مواطنة وإصابة اثنتين أخريين.

وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر المستشار محمد هنيدي – وكيل أول النيابة، الآتي:

أولًا: تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، وتكليفها بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله.
ثانيًا: استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي وسط الإسكندرية.

وجار استكمال التحقيقات.

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