بـ70 مليون جنيه.. إنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء

أشاد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الإسعاف في محافظة شمال سيناء خاصة خلال الاحداث التي مرت بها المحافظة، مثمنًا دور رجال الإسعاف في تلك الفترة وموجها التحية لأرواح الشهداء والمصابين من رجال الإسعاف.

وأكد المحافظ خلال استقبال الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية والوفد المرافق له خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء، في حضور محمود عامر، رئيس مرفق إسعاف شمال سيناء، علي أن مرفق الإسعاف خدمي ومن اهم المرافق في محافظة شمال سيناء.

وأعلن المحافظ عن تخصيص قطعة أرض بجوار مستشفي العريش العام في مدينة العريش لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء علي اعلي مستوي.

ووجه المحافظ بتغطية كافة القري والتجمعات خاصة البعيدة والنائية بخدمة الإسعاف والاهتمام بمختلف مراكز المحافظة لتقديم خدمة متميزة للمواطن السيناوي.

بدوره أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، علي اهتمام الهيئة بمحافظة شمال سيناء وتقديم كافة الخدمات لصالح أبناء سيناء، معلنًا عن انشاء 10 نقاط اسعاف جديدة في مختلف مناطق المحافظة.

وأشار رشيد الي تغطية شمال سيناء بالشبكة الموحدة لتفادي انقطاع الشبكات، مؤكدًا علي التصديق علي تشغيل 4 سيارات نمطية لنقل الموتى الي مختلف المحافظات للتخفيف عن كاهل المواطنين في شمال سيناء.

وأضاف أن المركز الإقليمي للإسعاف الذي سيتم انشاءه في شمال سيناء بتكلفة 70 مليون جنيه.

ويقوم رئيس هيئة الإسعاف خلال زيارته لشمال سيناء بتفقد عدد من نقاط الإسعاف والمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية في شمال سيناء بالعريش، بجانب لقاء العاملين بالهيئة.