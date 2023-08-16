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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل المستشار سامح عبد الحكم لتهنئته بالمنصب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار سامح عبدالحكم رئيس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بوادي النطرون؛ وذلك لتهنئتة بتوليه منصبه الرفيع رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

وخلال اللقاء، أكد المستشار  سامح عبد الحكم  على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، مشيدا بدورها في مكافحة أوجه الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة فضلا عن تتبع وفحص الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الإدارية بالدولة. 

وأعرب “عبدالحكم” عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية مستقلة تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

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