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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة: انطلاق تصفيات مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي

جانب من فعاليات المسابقة
جانب من فعاليات المسابقة
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أقيم اليوم الأربعاء، تصفيات مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدى ( ذوى الهمم) على مستوى المديرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

جاء ذلك تحت رعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتورة أميرة نجيب موجه عام المكتبات.

وأكد " مدير المديرية " أن القراءة كنز حقيقى فى بناء الأجيال وبناء الأوطان بناءاً قوياً ، وخاصة إدماج ذوى الهمم فى كافة الفعاليات والأنشطة واكتشاف قدراتهم ومواهبهم والعمل على صقلها وتنميتها كباقى أقرانهم .

شارك فى التصفيات اليوم إدارات (حلوان - شرق مدينة نصر - الساحل )، سمعى مدارس الأمل ( شرق مدينة نصر - حلوان - الساحل )، بصرى مدارس النور ( شرق مدينة نصر).

 

 

 

 

 

 

 

 

التربية والتعليم أيمن موسى تعليم القاهرة شرق مدينة نصر