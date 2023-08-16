تعليم القاهرة: انطلاق تصفيات مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي

أقيم اليوم الأربعاء، تصفيات مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدى ( ذوى الهمم) على مستوى المديرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

جاء ذلك تحت رعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتورة أميرة نجيب موجه عام المكتبات.

وأكد " مدير المديرية " أن القراءة كنز حقيقى فى بناء الأجيال وبناء الأوطان بناءاً قوياً ، وخاصة إدماج ذوى الهمم فى كافة الفعاليات والأنشطة واكتشاف قدراتهم ومواهبهم والعمل على صقلها وتنميتها كباقى أقرانهم .

شارك فى التصفيات اليوم إدارات (حلوان - شرق مدينة نصر - الساحل )، سمعى مدارس الأمل ( شرق مدينة نصر - حلوان - الساحل )، بصرى مدارس النور ( شرق مدينة نصر).