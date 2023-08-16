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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عضو التنسيقية: الرئيس السيسي أكد للمشككين حرصه على إنجاح الحوار الوطني

النائب خالد البدوي
النائب خالد البدوي
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ثمن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفورية لمخرجات الحوار الوطني، وحرصه على التأكيد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، وتقدمه بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وأكد «البدوي» في بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم الحوار الوطني في كل مراحلة، بداية من التحضير، وحتى انطلاق الجلسات في مايو الماضي، وصولا إلى الخروج بعدد من التوصيات في المقترحات الثلاث «السياسية، الاقتصادية والمجتمعية».

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن ما يقوم به الرئيس السيسي، يقطع كل الطرق على المشككين والمتربصين، والذي شككوا من الحوار الوطني ومدى جديته، مضيفة أن الرئيس السيسي دائما ما يفي بوعده، إذ كان وعد مسبقا بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني، واليوم يؤكد على حرصه الدائم على إنجاح الحوار الوطني.

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