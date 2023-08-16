الأهلي يفتح ملف تجديد عقد محمد هاني

بدأ خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي التفاوض مع محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر من أجل مفاتحته في ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، من أجل الاتفاق على القيمة المالية التي سيحصل عليها في العقد الجديد مع تعديل قيمة عقده في الموسم المتبقي من العقد القديم، وليستمر مع النادي لمدة 4 سنوات قادمة حتى صيف 2027.

تأتي خطوة خالد بيبو في تجديد عقود القوام الأساسي للأهلي في الفترة الحالية في بداية مهمته بعد توليه منصف مدير الكرة، لاسيما بعد الانتهاء من تجديد عقد محمد مجدي أفشة لمدة ثلاث سنوات قادمة بخلاف الموسم المقبل، حيث يسعى بيبو في استغلال توقف الدوري في تجديد عقود كل اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء.



فى سياق آخر، يعكف الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية العلاجية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى على وضع برنامج خاص للاعبين، فى إطار التحضير للموسم الجديد، بعد فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أسابيع متصلة.

ويتضمن البرنامج إمداد اللاعبين بالفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية، وفقا للقياسات الخاصة بكل لاعب، بما يسهم فى زيادة القدرة على التحمل ومواصلة أداء المجهود المطلوب، مع تقليل فرص التعرض للإصابات العضلية.