خلال 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1864) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (44) قضية.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (252) حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.