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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير المستندات

هجرة غير الشرعية
هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1864) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (44) قضية.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (252) حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها. 

المنافذ الداخلية مخالفة مرورية متنوعة