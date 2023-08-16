طرح برومو المسلسل السعودي "بيت طاهر"

طرح المسلسل السعودي “بيت طاهر” البرومو الدعائي له تمهيدا لعرضه يوم 9 من سبتمبر المقبل عبر أحد المنصات.

وتدور أحداث المسلسل المكوّن من 6 حلقات، حول عائلة تجد نفسها على بُعد أسابيع قليلة من إفلاس محلّها المخصص لبيع السمك ويسعى أبناء الأسرة بحثًا عن عمل تجاري ناجح في مدينة جدّة، لتبدأ رحلة مليئة بالأحداث الكوميدية والمغامرات الفوضوية المضحكة التي تحمل طابعًا سعوديًا بامتياز.

وتقع العائلة القليلة الخبرة بمجال ريادة الأعمال على فكرة مذهلة وغير اعتيادية ، ويشرع أفرادها بالعمل في مجال يلقى رواجًا كبيرًا في السوق، لتتوالى بعد ذلك الأحداث الكوميدية، حين لا تسير الأمور بالسهولة التي توقعوها، فنجدهم يتخبطون وسط المشكلات والعقبات، ويقعون ضحية الكثير من الألاعيب، ليكتشفوا في النهاية بأن التضحية ووالعائلة هما أثمن المقتنيات.

المسلسل من بطولة محمد بخش “جمعة”، في دور الوالد وربّ الأسرة الذي يخوض تجارب كوميدية لا حدود لها، والهاشمي الفيصل "يوسف" الذي يلعب دور الابن الذي يمتلك الكثير من الشغف والقليل من الحظّ، ومحمد الفرا "كريم"، يحل كشريك يوسف في المجازفات والشقيق الذي يهتم بالجميع، وجود السفياني “عزيزة”، بدور الابنة الذكية وصاحبة الأفكار الخلّاقة والمستعدّة لإكتشاف العالم، وتطل نعيمة أحمد “لطيفة”دور الجدّة الجريئة والمفعمة بالحيوية.

