رئيس جامعة بني سويف: افتتاح وحدة متميزة لرعايات قسم الحوادث

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنه تم افتتاح وحدة متميزة لرعايات قسم الحوادث، مشيرا إلى أنه نوع جديد من الرعايات المركزة يتم عمله تحت إشراف قسم الرعايات الحرجة مع التخصصات الأخرى، من عظام وجراحة وأوعية دموية.

وأضاف، رئيس جامعة بني سويف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولي”، اليوم الأربعاء، “فكرنا بعمل قسم أو وحدة منفصلة للرعايات الحرجة للحوادث والمصابين”، موضحا أنه يوجد حوالي 32 سريرا، إضافة إلى الرعايات الحرجة أو أسرة الرعايات الحرجة بالمستشفى الجامعي، ويشرف عليه جميع المتخصصين لكافة التخصصات، تحت إشراف رئيسي لقسم الرعايات الحرجة.

وتابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن وجود تلك الوحدة سيعمل على خلق انفراجة كبيرة جدا بالمحافظة، لافتا إلى أن المستشفى الجامعي ببني سويف يستقبل مرضى من جنوب الجيزة وشمال المنيا ومحافظة الفيوم، ويوجد 4 طرق سريعة، وتكون نسبة الحوادث عالية قليلا.