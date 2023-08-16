فيديو.. استقبال شعبي حافل من أهالي مطروح وسيدي براني للرئيس السيسي

رحّب أهالي مطروح وسيدي براني بالرئيس عبدالفتاح السيسي باستقبال حافل، وألقى الرئيس التحية عليهم.

كان الرئيس السيسي تفقد الارتكاز الأمني المشترك بمنفذ السلوم، بحسب ما أفادت به فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل قبل قليل.

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار العقود الماضية، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.