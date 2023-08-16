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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شاهد.. أحدث تصوير جوي لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة

محطة بشتيل
محطة بشتيل
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نشرت وزارة النقل علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح التجهيزات النهائية لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل.

وأوضحت الوزارة أنه روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر  وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) ويعتبر موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع  وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو  - مونوريل- اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) لخدمة جمهور الركاب.

وزارة النقل بشتيل محطة سكك حديد صعيد مصر رمسيس صعيد مصر