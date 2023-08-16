ads
الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: 4120 فرصة عمل في 38 شركة خاصة داخل 11 محافظة

وزارة العمل
وزارة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن تلقيها طلبات من  38  شركة قطاع خاص  داخل  11 محافظة لشغل 4120 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر  أغسطس الجاري..

وأضافت الوزارة في بيان لها أن  نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة،متوفرة في محافظات : القاهرة، والقليوبية ، والجيزة ، والشرقية ، والغربية ،والدقهلية، ودمياط ، والبحيرة ، وسوهاج ، وقنا ، والوادي الجديد ..وفي تخصصات:أخصائي تمويل،وخدمة عملاء ،ومهندسين جودة وميكانيكا ، ومحاسبين ، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وموظفي سوشسيال ميديا ، وفني صيانة ميكانيكا ، ومسئولي ائتمان وتخصصات أخرى...

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل ..ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور..

وجاء في البيان أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، وإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة ..

FB_IMG_1692173040894
FB_IMG_1692173040894
FB_IMG_1692173038757
FB_IMG_1692173038757
FB_IMG_1692173033928
FB_IMG_1692173033928
FB_IMG_1692173036609
FB_IMG_1692173036609
FB_IMG_1692173031840
FB_IMG_1692173031840
FB_IMG_1692173029809
FB_IMG_1692173029809
FB_IMG_1692173025225
FB_IMG_1692173025225
FB_IMG_1692173027422
FB_IMG_1692173027422
FB_IMG_1692173022988
FB_IMG_1692173022988
FB_IMG_1692173020775
FB_IMG_1692173020775
FB_IMG_1692173015718
FB_IMG_1692173015718
FB_IMG_1692173018536
FB_IMG_1692173018536
FB_IMG_1692173013202
FB_IMG_1692173013202
FB_IMG_1692173010451
FB_IMG_1692173010451
FB_IMG_1692173005882
FB_IMG_1692173005882
FB_IMG_1692173008101
FB_IMG_1692173008101
FB_IMG_1692173003852
FB_IMG_1692173003852
FB_IMG_1692173001382
FB_IMG_1692173001382
FB_IMG_1692172999329
FB_IMG_1692172999329
FB_IMG_1692172996832
FB_IMG_1692172996832
FB_IMG_1692172992729
FB_IMG_1692172992729
FB_IMG_1692172994827
FB_IMG_1692172994827
FB_IMG_1692172990581
FB_IMG_1692172990581
FB_IMG_1692172988042
FB_IMG_1692172988042
FB_IMG_1692172985991
FB_IMG_1692172985991
FB_IMG_1692172984029
FB_IMG_1692172984029
FB_IMG_1692172980191
FB_IMG_1692172980191
FB_IMG_1692172982076
FB_IMG_1692172982076
FB_IMG_1692172977844
FB_IMG_1692172977844
البطالة التأمين الصحي الرئيس عبدالفتاح السيسي الشرقية القدرات الخاصة عمال إنتاج فرص عمل نشرة التوظيف الدورية وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل وظائف وظيفة خالية