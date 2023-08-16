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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: محطة الضبعة طفرة في تنوع مصادر الطاقة المصرية

محطة الضبعة النووية
محطة الضبعة النووية
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أكد الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادي، أهمية إنشاء محطة الضبعة النووية ودورها في توفير الطاقة، قائلا إن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من كافة مواردها بجميع الاتجاهات، حيث اتجهت فى التنمية فى سيناء والساحل الشمالى الغربى، وملف الطاقة النظيفة.
وأوضح محمد البهواشى خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن محور الطاقة النظيفة يتمثل فى محور الضبعة الطاقة النووية النظيفة لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتوفيرها وخلق حالة من التكامل بين القطاعات الكهربائية بالكامل، موضحا أن مصر اليوم تنتقل إلى الهيدروجين الأخضر لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى وانتقلنا لمرحلة التصدير والاكتفاء الذاتى.
وتابع محمد البهواشى، أن الهيدروجين الأخضر هو أحدث عناصر الطاقة، ومحطة الضبعة تعد طفرة نوعية فى تنوع مصادر الطاقة المصرية، وما نشهده فى الساحل الشمالى هو تسليط الضوء على فرص استثمارية غير محدودة.

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