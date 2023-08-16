ads
الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مانشستر سيتي يلتقي إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة كأس السوبر الأوروبى، وكذلك مباريات نصف نهائى كأس العالم للسيدات.
* كأس العالم للسيدات :
01:00 أستراليا × إنجلترا
* كأس السوبر الأوروبى:
10:00 مانشستر سيتي - إنجلترا × إشبيلية - إسبانيا
 

تشاهدون اليوم كأس العالم للسيدات كأس السوبر الأوروبى مانشستر سيتى إشبيلية