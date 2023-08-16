تشاهدون اليوم.. مانشستر سيتي يلتقي إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة كأس السوبر الأوروبى، وكذلك مباريات نصف نهائى كأس العالم للسيدات.

* كأس العالم للسيدات :

01:00 أستراليا × إنجلترا

* كأس السوبر الأوروبى:

10:00 مانشستر سيتي - إنجلترا × إشبيلية - إسبانيا

