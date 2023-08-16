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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جريمة بـ"فرد روسي".. تفاصيل مقتل شاب وإصابة آخر على يد صديقهما بالزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة جريمة قتل نكراء عندما لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بطلق ناري على يد صديقهما بسبب خلافات نشبت بينهما بدائرة القسم.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شابين مصابين بطلقي ناريين "بفرد روسي" توفي إحدهما قبل الوصل للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية والمصاب وصديقهم المتهم بسبب خلافات نشبت بينهما.

 قام المتهم بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبهما مما أدى إلى وافاة أحدهما وإصابة الآخر، وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت بالاستعلام عن المصاب وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

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