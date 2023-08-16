اليوم.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وامطار وسيول بسيناء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب البلاد ، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 85 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وامطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء تصل لحد السيول على سانت كاترين.

و نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،34 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى 29 درجة .