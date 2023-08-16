تعرف على سعر الذهب في مصر بداية اليوم الأربعاء 16أغسطس 2023

استقرت أسعار الذهب باسواق ومحلات الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، علي نفس الأسعار التي انهت بها تعاملات امس الثلاثاء والتي شهدت ارتفاع سعر الجرام من المعدن الأصفر بنحو 25 جنيها.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2542 جنيهًا للشراء و2571 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ( الاكثر انتشارا واقبالا في مصر ) نحو 2250 جنيها للبيع و2225 جنيهًا للشراء.

صعد سعر الذهب عيار 22 في بداية تعاملاته اليوم في محلات الصاغة إلى مستوى، 2352 جنيه للبيع، و2336.25 جنيها للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1907 جنيهًا للشراء، ونحو 1928 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له في الصاغة المصرية، نحو 1500 جنيه للبيع و1483 جنيها للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 12 في ختام تعاملات اليوم في الصاغة المصرية نحو، 1282.75 جنيه للبيع، و1274.25 جنيه للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 9 خلال بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة إلى مستوى، 962.25 جنيه للبيع، و955.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) وهو احد اهم ادوات الاستثمار والتحوط، بداية تعاملات اليوم الاربعاء اليوم نحو 17800 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وعالميا، وصل سعر الأوقية إلى مستوى 1904 دولار بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد توضح مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي.