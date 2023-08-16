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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

كوريا الشمالية: اندلاع حرب نووية في الجزيرة الكورية "حتمي"

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
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أكد وزير الدفاع الكوري الشمالي كانج سون نام، أن بيونج يانج واثقة من حتمية اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب قناة "روسيا اليوم" تلا الملحق الدفاعي لكوريا الشمالية خطاب سون نام خلال جلسة حول الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي: وقال "لم يعد السؤال هل ستندلع الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية أم لا، بل من يبدأها ومتى؟. هوس الحرب النووية من جانب الولايات المتحدة ووكلائها في كوريا الجنوبية سيحول شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إلى بؤرة جديدة للحرب النووية".

ودعت بعثة كوريا الشمالية لدى المنظمات الدولية في جنيف في وقت سابق المجتمع الدولي إلى إدانة انتشار الأسلحة النووية الأمريكية واتخاذ إجراءات لحفظ السلام.

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