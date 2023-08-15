أهالي الإسكندرية يعزون أحمد شيبه في وفاة والدته

قدم عدد كبير من أهالي منطقة القباري غرب الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، واجب العزاء للمطرب أحمد شيبه في وفاة والدته، وذلك من خلال سرادق العزاء الذي أقامه بالمنطقة مسقط رأسه.

سيطرت حالة من الحزن والأسى على المطرب أحمد شيبة، خلال تشييع جنازة والدته في محافظة الإسكندرية وتحديدا بمنطقة القباري غرب الإسكندرية.

ظهرت على المطرب أحمد شيبة في جنازة والدته علامات الحزن والبكاء على، وسط حضور الأقارب والأصدقاء وأهالي الإسكندرية.

وكان قد ودع المئات من أهالي محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان والدة أحمد شيبة، عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد حسان بشارع المكس أمام كوبرى ٢٧ غرب الإسكندرية.

وسيطرت حالة من الحزن والأسى على وجه الفنان أحمد شيبة، الذي ودعها عبر صفحته الشخصية بالدعاء لها: مع السلامة يا أمي.. ربنا يرحمك ويسامحك يا رب.

أقيمت صلاة الظهر بمنطقة القباري مسقط رأس الفنان أحمد شيبة، وذلك من مسجد حسان بشارع المكس امام كوبرى ٢٧، شيعت الجنازة إلى مقابر العائلة ام كبيبه بالورديان والعزاء بالقبارى ش المكس امام كوبرى ٢٧.

وفي شهر سبتمبر الماضي، ودع الفنان أحمد شيبه شقيقه محمود من مسجد حسان فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور عشرات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته.