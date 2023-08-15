مفاجأة.. دي بروين يغيب عن مانشستر سيتي حتى نهاية 2023

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، طبيعة إصابة لاعب الوسط كيفين دي بروين قبل مواجهة إشبيلية في السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن يواجه الفريق السماوي نظيره إشبيلية الإسباني في نهائي كأس السوبر الأوروبي مساء غد الأربعاء، على ملعب كارايسكاكيس.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالسوبر الأوروبي إن إصابة دي بروين خطيرة للغاية وليست كما كان متوقعًا، ومن الممكن أن يغيب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.

وأصيب دي بروين خلال مواجهة مانشستر سيتي وبيرنلي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف جوارديولا: إصابة كيفين دي بروين خطيرة، سيغيب خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتعين علينا اتخاذ قرار في الأيام القليلة المقبلة بشأن إجراء عملية جراحية.